NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 97 auf 87 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Bierbrauer bei den produzierten Volumina die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie, ansonsten hätten die Zahlen aber die Prognosen verfehlt. Bis zum dritten Quartal seien nun keine positiven Kursimpulse in Sicht./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 05:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 07:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.