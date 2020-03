NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 55 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne dürften im laufenden Jahr einen mehr oder weniger deutlichen Umsatzrückgang verzeichnen, sich aber 2021 wieder erholen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte passte seine Prognosen an die jüngsten Währungsschwankungen an und reduzierte die 2022er Gewinnschätzungen (EPS) für den Sektor um durchschnittlich 6 Prozent./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 02:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 02:55 / ET



