NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones attestierte dem Brauereikonzern ein herausragendes erstes Quartal und stellte dem scheidenden Konzernchef Carlos Brito ein hervorragendes Zeugnis aus. In Zeiten geringerer Übernahmechancen und drängenden Schuldenabbaubedarfs brauche es nun aber andere Stärken, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es werde sich zeigen, ob Britos Nachfolger sie mitbringe./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 02:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 02:08 / ET



