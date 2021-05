NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 67 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der scheidende Vorstandschef Carlos Brito lasse den Brauereikonzern in einer besseren Verfassung zurück als er es je war nach dem Zukauf von SABMiller, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Marktanteilsrückgänge, unter denen AB Inbev über viele Jahre hinweg gelitten habe, seien Geschichte. Jones passte seine Schätzungen den starken Zahlen zum ersten Quartal und den neuen Jahreszielen an./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2021 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2021 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.