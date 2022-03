NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 78 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen und Kursziele für die Unternehmen aus dem europäischen Konsumgüterbereich. Er begründete dies mit dem Rückzug aus den Märkten in Russland und der Ukraine sowie mit dem Krieg verbundenen Rezessionsszenarien. Eine Abstufung gab es im Zuge dessen aber nur für die Henkel-Papiere./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 00:45 / EDT



