NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 64 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auf Basis der aktuellen Wechselkurse sollten die Schwäche des Euro und des Pfund gegenüber dem US-Dollar dem Brauereikonzern helfen, seine Verschuldung bis zum Jahresende zu verringern, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese sei angesichts steigender Zinsen eine der größten Sorgen der Anleger./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 17:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.