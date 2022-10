NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 62 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die derzeitige Dollarstärke helfe vor allem den Spirituosenherstellern, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Getränkebranche. Er aktualisierte seine Branchen-Schätzungen und berücksichtigte dabei neben Währungseffekten auch aktuelle Marktdaten. Außerdem verschob er den Bewertungszeitraum um drei Monate in die Zukunft./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2022 / 06:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 06:12 / UTC



