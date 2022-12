NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Brauereikonzerne in Europa dürften im kommenden Jahr mit einem weitaus stärkeren Kostanstieg konfrontiert sein als in den USA, schrieb Analystin Nadine Sarwat in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf 2023. Sie rechnet daher mit einer dritten Runde von Preiserhöhungen für das erste Quartal. Nach zuletzt noch bemerkenswert stabilen Verbrauchszahlen dürften diese im kommenden Jahr einknicken, was sich negativ auf die Absatzmengen und die Margen auswirken sollte./tav/gl



