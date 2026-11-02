AB InBev Aktie

73,26EUR 1,26EUR 1,75%
AB InBev ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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02.11.2026 07:02:20

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71,70 € 		Abst. Kursziel*:
11,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
73,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,04%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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07:02 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
30.10.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 73,24 1,72% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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12:17 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
12:17 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
12:14 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
12:00 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
11:21 Roche Neutral UBS AG
10:50 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
10:43 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
10:32 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
10:27 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
10:22 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10:22 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
10:13 Ströer Market-Perform Bernstein Research
10:11 GSK Outperform Bernstein Research
10:06 KION GROUP Outperform Bernstein Research
10:03 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:00 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:58 FUCHS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:55 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:51 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:49 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:44 Ryanair Outperform Bernstein Research
09:42 Gerresheimer Market-Perform Bernstein Research
09:35 Danone Outperform Bernstein Research
09:18 Novartis Sell Deutsche Bank AG
08:51 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:49 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:40 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07:27 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07:20 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07:19 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:50 BAT Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:27 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
06:27 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
06:26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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