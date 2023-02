NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Ein Medienbericht, wonach die Tochter Ambev in Brasilien Input-Kosten aufblähe, um von höheren Steuergutschriften zu profitieren, sei fehlerhaft, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Originalunterlagen legten nahe, dass es offenbar erhebliche Fehlinterpretationen durch die Zeitung gegeben habe. Nach einer negativen Kursreaktion der Aktie ergebe sich damit eine Kaufgelegenheit./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 07:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 07:42 / GMT



