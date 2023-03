NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev nach Jahreszahlen des Brauereikonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst Jared Dinges revidierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie für 2023 sowie die Folgejahre leicht nach unten und verwies auf höhere Zinskosten sowie negative Währungseffekte. Er erhöhte aber die diesjährige Prognose für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und geht weiter davon aus, dass AB Inbev 2023 mit dem organischen Ergebniswachstum (Ebitda) die eigene Planung übertreffen wird./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.