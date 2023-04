ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen zum ersten Quartal von 61 auf 64 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Sanjeet Aujla rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "mit einem gemischten Quartal". Er sieht zwar Luft nach oben für den organischen Umsatz, den operativen Gewinn dürften aber gestiegene Herstellungskosten limitiert haben. Er erhöhte aber leicht seine Gewinnschätzung je Aktie wegen Währungseffekten./tih/he



