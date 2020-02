NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz von 60 auf 52,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Insgesamt habe der Brauereikonzern mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie bezog ein enttäuschendes Jahresende 2019 und die vom neuartigen Coronavirus gedämpften Leitlinien für 2020 in ihr Modell ein./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / 22:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 00:36 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.