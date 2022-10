NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die an das obere Ende der Bandbreite eingeengte Jahresprognose stimme nach dem enttäuschenden Bericht des Wettbewerbers Heineken zuversichtlich, schrieb Analyst Jared Dinges in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Das etwas besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis des Brauereikonzerns sei insbesondere dem überraschend starken Absatz in Nordamerika zu verdanken./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 07:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 07:57 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.