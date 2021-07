FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat ABB von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 36 Franken angehoben. Mit Blick auf einen Bericht zu Abspaltungsplänen für das E-Mobilitäts-Geschäft lobt Analyst William Mackie den proaktiven Ansatz der Schweizer, den vollen Wert ihres Konzernportfolios auszuschöpfen. Er hält in einer am Freitag vorliegenden Studie eine höhere Bewertung für angemessen angesichts der Beschleunigung der Megatrends E-Mobilität und Reduktion der Kohlenstoffemissionen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.