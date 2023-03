NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 38 auf 41 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den großen Elektrokonzernen Europas habe Siemens das deutlichste Kurserholungspotenzial, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei den kurzfristigen Gewinnschätzungen habe ABB am meisten Luft nach oben, doch die Aktie sei im Vergleich teuer. Derweil preise die Schneider-Aktie das größte Wachstumspotenzial aus dem US-Inflationsbekämpfungsgesetz schon angemessen ein./gl/ck



