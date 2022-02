NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 53 auf 46 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Analystin Daniela Costa begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum einen mit gesenkten Schätzungen für den Automatisierungstechnikkonzern. Zum anderen verwies sie auf die gesunkene Bewertung vergleichbarer Unternehmen. Sie bekräftigte dennoch ihre sehr positive Einschätzung für ABB und sieht als nächsten Kurstreiber den Kapitalmarkttag am 10. Februar zur E-Mobilität./ck/he



