LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB anlässlich der bevorstehenden Abspaltung von Accelleron auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 29 Franken belassen. Der für Anfang Oktober geplante Börsengang der Turbolader-Tochter sei ein wichtiger Schritt in der laufenden Transformation des Technologiekonzerns, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies zeige, dass ABB trotz der verzögerten Börsennotierung der E-Mobility-Sparte mit der Optimierung seines Portfolios auf Kurs sei./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.