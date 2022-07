HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ABB nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Franken belassen. Der Industriekonzern habe eine starke Auftrags- und Margenentwicklung berichtet, was schwerer wiegen sollte als die moderate Enttäuschung beim Umsatz und dem von einem Sondereffekt belasteten Ergebnis je Aktie (EPS), schrieb Analyst Philip Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme ein optimistischer Ausblick./gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.