FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ABB nach einem "operativ starken dritten Quartal" von 26,50 auf 27 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Störungen in der Lieferkette ließen bei dem Automationskonzern nach, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er kürzte zwar seine diesjährigen Schätzungen unter anderem wegen eines Steuereffektes, erhöhte sie aber für 2023 wegen einer starken Auftrags- und Margendynamik./tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 06:45 / CET



