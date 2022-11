NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 27 auf 25 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen für den Industriekonzern nach unten angepasst, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die deutlichste Reduktion betreffe den Bereich Robotics. In diesem Bereich sei der Auftragsbestand zwar nach wie vor hoch, allerdings dürfte der Bestellungseingang im kommenden Jahr abflauen. Wegen der Kosten im Zusammenhang mit der Abspaltung der Turboladersparte Accelleron dürfte die Marge im 2023 auf Gruppenebene rückläufig sein./la/he



