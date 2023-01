FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB vor dem am 2. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Franken belassen. Das vom Management bereits in Aussicht gestellte zweistellige organische Wachstum werde von einem hohen Auftragsbestand und der anhaltend positiven Preisdynamik des Elektrotechnikkonzerns gut untermauert, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund einer niedrigeren Steuerquote im vierten Quartal und der jüngsten Euro-Stärke erhöhte der Experte seine Gewinnschätzungen (EPS)./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 06:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.