FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB nach soliden Zahlen zum zweiten Quartal und einem erhöhten Margenausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Das Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsätzen habe über eins gelegen, betonte Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies außerdem auf eine rekordhohe operative Marge (Ebita)./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 06:55 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.