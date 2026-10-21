ABB Aktie
|77,18EUR
|0,56EUR
|0,73%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und operative Marge hätten aber nicht ganz gehalten, was das Auftragswachstum versprochen habe./rob/mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
71,46 CHF
|
Abst. Kursziel*:
11,95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
71,46 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,95%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
15:58
|Gute Stimmung in Zürich: SMI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI letztendlich stärker (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|77,22
|0,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:13
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:40
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:38
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|14:23
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:23
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|14:18
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14:17
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|14:15
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:42
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|13:37
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|13:37
|SpaceX Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:29
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:22
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:21
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:17
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:12
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:10
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:10
|Eni Buy
|UBS AG
|13:10
|Shell Neutral
|UBS AG
|13:09
|BP Buy
|UBS AG
|13:03
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|LEG Immobilien Buy
|UBS AG
|12:58
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|12:55
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:55
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|12:54
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:20
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:57
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:37
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|11:29
|Telekom Austria add
|Baader Bank
|11:14
|adidas Neutral
|UBS AG