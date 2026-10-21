ABB Aktie

77,18EUR 0,56EUR 0,73%
ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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21.10.2026 14:18:45

ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe solide Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Umsatz und operative Marge hätten aber nicht ganz gehalten, was das Auftragswachstum versprochen habe./rob/mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
71,46 CHF 		Abst. Kursziel*:
11,95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
71,46 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
11,95%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 77,22 0,78% ABB (Asea Brown Boveri)

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13:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
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13:37 Tesla Outperform RBC Capital Markets
13:37 SpaceX Overweight Barclays Capital
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13:17 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
13:12 EssilorLuxottica Buy UBS AG
13:10 TotalEnergies Buy UBS AG
13:10 Eni Buy UBS AG
13:10 Shell Neutral UBS AG
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