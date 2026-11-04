ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie teilt Analyst Andre Kukhnin die wichtigsten Erkenntisse aus einem Gespräch mit Vorstandschef Morten Wierod mit. Der Ton sei eindeutig zuversichtlich gewesen, ohne Anzeichen für eine Verhaltensänderung mit Blick auf Rechenzentren in den USA. Der Fokus habe weiterhin stark auf der Fähigkeit gelegen, die Produktion hochzufahren und die solide Nachfrageentwicklung in anderen Regionen zu gewährleisten./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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