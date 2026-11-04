ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. In einer am Mittwoch vorliegenden Studie teilt Analyst Andre Kukhnin die wichtigsten Erkenntisse aus einem Gespräch mit Vorstandschef Morten Wierod mit. Der Ton sei eindeutig zuversichtlich gewesen, ohne Anzeichen für eine Verhaltensänderung mit Blick auf Rechenzentren in den USA. Der Fokus habe weiterhin stark auf der Fähigkeit gelegen, die Produktion hochzufahren und die solide Nachfrageentwicklung in anderen Regionen zu gewährleisten./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
71,92 CHF
|
Abst. Kursziel*:
22,36%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
71,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,60%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
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|
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