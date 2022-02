NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Investorenveranstaltung zu dem Geschäft mit Ladestationen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Franken belassen. Die Charakteristika der Branche deuteten darauf hin, dass das Margenziel für diese an die Börse strebende Sparte ambitioniert sein könnte, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Börsengang sollte die Aktien des Elektrotechnikkonzerns aber gleichwohl stützen, da das Geschäftsfeld gegenwärtig keinen Gewinnbeitrag leiste./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 13:00 / GMT



