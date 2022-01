NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 30 auf 41 Franken angehoben. Der Automationskonzern werde den Prozess seiner Neuorientierung in diesem Jahr mit zwei weiteren Teilverkäufen zu Ende bringen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zunächst skeptisch gewesen, was die nordisch geprägten Ideen von Konzernchef Bjorn Rosengren betreffe, habe aber erkannt, dass dessen Weg der richtige sei. ABB werde schlanker und komme so in eine bessere Ausgangslage./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2022 / 17:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / 00:45 / ET



