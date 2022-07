NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Schweizer hätten im zweiten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Kuenne am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Nur wegen Sondereffekten habe das Ergebnis je Aktie die Erwartungen verfehlt. Der Ausblick auf das dritte Quartal zeige, dass die Markterwartungen viel zu niedrig seien./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 02:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 02:13 / EDT



