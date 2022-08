NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Analyst Sebastian Kuenne bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Industriekonzern plane, den Verkauf seiner Energieumwandlungssparte im September zu starten. Der Deal sei konsistent mit der breiter angelegten Strategie des Unternehmens, das Produktportfolio zu vereinfachen, und könne bis zu 0,9 Milliarden US-Dollar in die Kassen spülen./la/he



