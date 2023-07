NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35,50 Franken belassen. Die Ergebniskennziffern hätten die vom Industriekonzern veröffentlichten Konsensschätzungen ein wenig übertroffen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu komme der angehobene Margenausblick, der ihn allerdings nicht überrascht habe. Seine Prognose hierfür liege ebenso wie die Konsensschätzung bereits auf Höhe der neuen Zielsetzung./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 02:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2023 / 02:11 / EDT





