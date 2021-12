NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach dem erhöhten Wachstumsziel vor Beginn des Kapitalmarkttages. Der Experte sprach mit der Investor-Relations-Chefin über fehlende Margensignale für 2022. Der Grund, sich erst ab 2023 wieder Profitabilitätsziele zu setzen, sei wohl ein erwarteter Gegenwind im kommenden Jahr. Insgesamt sieht Kuenne den Ausblick als "Non-event", da auch mit dem dynamischeren Wachstum bereits gerechnet werde./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 04:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 04:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.