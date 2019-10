NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 18,50 auf 19,50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die kurzfristigen Risiken für die Gewinnentwicklung des Elektrotechnikkonzerns gingen etwas zurück, doch bleibe er hinsichtlich des Tempos und Umfangs der Kehrtwende skeptisch, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.