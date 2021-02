NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB nach Quartalszahlen von 22 auf 24 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal des Siemens-Konkurrenten sei in Ordnung gewesen und auf Basis des operativen Ergebnisses (operating Ebita) etwas besser als vom Konsens erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei allerdings gemessen an den Wachstumsaussichten bereits hoch./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2021 / 18:03 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.