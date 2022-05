FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für About You nach Jahreszahlen und einem Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Ziel eines im Mittelwert 30-prozentigen Wachstums im laufenden neuen Geschäftsjahr des Online-Modehändlers werte sie positiv, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im abgelaufenen vierten Quartal des alten Geschäftsjahres habe der Umsatz aber nur das untere Ende der Spanne erreicht, das Wachstum sei aber solide geblieben./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.