NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für About You von 23 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die sich verschlechternde Verbraucherstimmung berge Risiken für den Online-Modehändler, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Prognosen, womit er nun am unteren Ende der neuen Konzernprognose liege. Da diese unter den Markterwartungen ausgefallen sei, dürfte sich auch der Konsens leicht ändern. Der Experte votiert jedoch weiter für einen Kauf der Aktie, deren Abschlag zum Wettbewerb er wegen des besseren Wachstumsprofils für nicht gerechtfertigt hält./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET



