NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit soliden Ergebnissen für das erste Quartal. Der Internet-Modehändler sei einer der Branchenbesten und habe seine Jahresziele später formuliert als andere. Daher dürften sie schon mehr Gegenwind enthalten und verlässlicher sein./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 04:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 04:22 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.