NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Mai-Umsätze zeigten die Stärke des Modehändlers gegenüber seinen Wettbewerbern, schrieb Analyst Henrik Paganetty am Donnerstag in einer eingehenderen Betrachtung des Zwischenberichts. Er ist zuversichtlich mit Blick auf das operative Jahresergebnisziel und lobte das Unternehmen als langfristige Wachstumsstory./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:06 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.