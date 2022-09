NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für About You nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der auf 10 bis 20 Prozent Umsatzwachstum 2022/23 gesenkten Prognose stehe eine Markterwartung von plus 28 Prozent gegenüber, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuelle operative Verlustprognose (Ebitda) des Marktes sei mit 66 Millionen Euro nur etwa halb so hoch wie die nun vom Online-Modehändler in Aussicht gestellte Schätzung./bek/ag



