NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für About You nach einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Markterwartungen dürften nun sinken, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und obwohl der Online-Modehändler weiterhin 2024 die Gewinnschwelle erreichen wolle, dürfte hier gewisse Skepsis herrschen. Die Warnung wirke sich angesichts der sich überschneidenden Vertriebskanäle und Regionen auch negativ auf den Konkurrenten Zalando aus. Generell sei zudem im gesamten Sektor die anziehende Kosteninflation noch nicht hinreichend eingepreist./tav/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2022 / 21:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 21:53 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.