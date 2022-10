ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat About You von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 13,00 auf 5,40 Euro gesenkt. Analyst Sreedhar Mahamkali reagiert damit in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die jüngste Prognosesenkung des Modehändlers. Er stutzte seine Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2022/23 um 15 Prozent und sieht dabei wenig Erholungschancen im zweiten Halbjahr. Den Fehlbetrag beim bereinigten operativen Ergebnis kalkuliert der Experte nun doppelt so hoch wie zuvor und liegt am unteren Ende der Zielspanne. Auch mittelfristig ist Mahamkali vorsichtig./ag/gl



