LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat About You bei einem Kursziel von 6,00 Euro mit "Underweight" gestartet. Die Bewertung der Aktie des Online-Modehändlers sei der Hauptgrund ihres Anlageurteils, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Strukturell gesehen sei der Wachstumsalgorithmus des europäischen Online-Modehandels zwar nicht gebrochen, allerdings dürfte das Wachstum im Vergleich zur Ertragskraft sich ausgewogener gestalten als bisher. Zalando und About You seien deutsche eCommerce-Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen, aber an unterschiedlichen Punkten in ihrer Wachstumsstory./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 15:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 15:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.