LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für About You von 4,90 auf 5,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Auf dem Höhepunkt des vierten Quartals seien die Online-Modehändler mit einer sehr unsicheren Umsatzentwicklung konfrontiert, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Diese Unsicherheit resultiere aus der verschlechterten makroökonomischen Lage, der schwächelnden Verbrauchernachfrage, dem Inflationsdruck und dem unbeständigen Wetter, zusätzlich zu den branchenweiten Überbeständen. Das minimal erhöhte Kursziel geht auf etwas verbesserte Aussichten für den operativen Gewinn beziehungsweise den Verlust unter dem Strich zurück. So rechnet die Expertin im kommenden Jahr wegen geringerer Marketingausgaben nur noch mit einem Verlust von 70 Cent je Aktie anstatt zuvor 75 Cent./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.