adidas Aktie
|167,20EUR
|9,15EUR
|5,79%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 187 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Eckdaten hätten die Annahme untermauert, dass des Sportartikelhersteller mit derzeitigen Herausforderungen erfolgreich umgehen könne, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf nachlassenden Rückenwind in puncto Betriebskapital, das stark marketinggeprägte Marktumfeld in Europa und die Alterung der "Terrace"-Produktlinie. Ganz frisch sei nun noch das Vertrauen in die mittelfristige Gewinnentwicklung gestärkt worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
166,75 €
|
Abst. Kursziel*:
19,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
167,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
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17:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
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17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich (finanzen.at)
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15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
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|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
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15:58
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
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14:34
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|WDH/ROUNDUP: Adidas will in Europa im vierten Quartal wachsen - Aktie gefragt (dpa-AFX)
Analysen zu adidas
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|167,00
|5,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:55
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:54
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:53
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets