adidas Aktie

167,20EUR 9,15EUR 5,79%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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29.10.2026 20:03:46

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 187 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Eckdaten hätten die Annahme untermauert, dass des Sportartikelhersteller mit derzeitigen Herausforderungen erfolgreich umgehen könne, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf nachlassenden Rückenwind in puncto Betriebskapital, das stark marketinggeprägte Marktumfeld in Europa und die Alterung der "Terrace"-Produktlinie. Ganz frisch sei nun noch das Vertrauen in die mittelfristige Gewinnentwicklung gestärkt worden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
166,75 € 		Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
167,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,62%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20:03 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:58 adidas Neutral UBS AG
10:17 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 adidas Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

adidas 167,00 5,66% adidas

Aktuelle Aktienanalysen

20:55 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
20:55 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
20:55 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
20:54 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
20:53 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:53 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:51 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
20:03 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
19:01 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18:28 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
18:05 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:35 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17:29 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
17:07 Danone Kaufen DZ BANK
16:24 Alphabet C Kaufen DZ BANK
16:15 Sartorius vz. Verkaufen DZ BANK
15:42 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
15:30 Oracle Buy UBS AG
15:27 T-Mobile US Buy UBS AG
15:15 Apple Neutral UBS AG
14:50 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
14:21 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
14:11 AB InBev Buy UBS AG
13:59 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:59 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:54 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:51 Renault Sell UBS AG
13:51 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
13:49 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
13:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:45 Beiersdorf Halten DZ BANK
13:41 GSK Neutral UBS AG
13:40 Verbund Hold Deutsche Bank AG
13:25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:19 Microsoft Buy UBS AG
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Alphabet A Neutral UBS AG
13:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 AB InBev Outperform Bernstein Research
12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:49 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:46 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
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