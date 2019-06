NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 270 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Adidas habe die Hälfte seines Weges zur Margenverbesserung geschafft, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe fokussiert darauf, seine Prozesse zu optimieren, was sich positiv auf die Margen auswirke. Der Experte erhöhte seine langfristige Profitabilitätsprognose (Ebit-Marge) von 13,5 auf 14 Prozent./stk/edh



