HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Das starke erste Geschäftsquartal von Nike unterstreiche eine exzellente Entwicklung in der Sportartikelbranche, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Adidas sollte weiterhin von seiner Markenstärke und einer anhaltenden Dynamik bei Sportbekleidung profitieren. Der Ausblick von Adidas auf das dritte Quartal könne als konservativ angesehen werden. Im Gesamtjahr sei der Konzern auf bestem Weg, um das obere Ende der Zielspannen zu erreichen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 08:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 08:11 / MESZ



