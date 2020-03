NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers Adidas von 350 auf 340 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Wegen des Coronavirus reduzierte Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Annahme für das Wachstum der Verbraucherausgaben in Europa. In Asien werde derweil die Produktion wieder hochgefahren, wodurch die negativen Auswirkungen des Virus begrenzt werden dürften. Beim Kontrahenten Puma etwa seien die Kapazitäten in China wieder zu 60 bis 80 Prozent ausgelastet./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.