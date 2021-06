FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für den Sportartikelkonzern Adidas angesichts eines hervorragenden Quartals von Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 317 Euro belassen. Der US-Wettbewerber habe die Erwartungen übertroffen, beim operativen Gewinn sogar um knapp 90 Prozent, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Außerdem hob er darin den erneuerten langfristigen Ausblick von Nike hervor./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



