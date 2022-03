NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas mit "Buy" und einem Kursziel von 250 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Das kommende Jahr sollte den Rückenwind in der Sportartikelbranche bestätigen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Adidas und Puma schienen für die kommenden Quartale besonders gut positioniert zu sein, da Wechselkurseffekte den starken Anstieg der Lieferkettenkosten abfedern sollten./edh/mis



