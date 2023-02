FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe den Hammer für die Prognose 2023 weitaus stärker fallen lassen als von Investoren erwartet, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es habe zwar das Risiko bestanden, dass ein neuer Vorstandschef konservativer herangehen würde, aber die Erwartungen seien nun doch deutlicher nach unten revidiert worden im Vergleich zur in Aussicht gestellten Spanne. Wenn man die Sache positiv sehen wolle, könne man sagen, dass nun alles Negative auf dem Tisch liege und von daher künftig die Erwartungen auch wieder übertroffen werden könnten. Dennoch brauche es zunächst mehr Klarheit mit Blick auf die Ertragskraft und wie sich die niedrigere Basis für 2023 auf 2024 und die längerfristigen Prognosen auswirke. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2024 und 2025 dürften um 20 Prozent sinken. Ähnliche Einbußen seien auch für den Aktienkurs zu erwarten./ajx/edh



