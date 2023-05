FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Trotz der besser als erwarteten Umsatz- und Ergebnisentwicklung (Ebit) habe der Sportartikelhersteller die Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Enttäuschend sei die immer noch ausstehende Entscheidung zu den Lagerbeständen der Marke Yeezy nach der Beendigung der Kooperation mit dem umstrittenen US-Rapper Kanye West. Dies sei allerdings auch eine komplizierte Angelegenheit./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2023 / 06:52 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.